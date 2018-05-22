Министерство обороны: Информация о смерти двух офицеров в результате аварии военного автомобиля ложна

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Некоторые электронные СМИ без уточнения в министерстве обороны распространили информацию о смерти двух офицеров в результате аварии военного автомобиля. Мы категорически опровергаем эту новость".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Мы сообщаем, что в результате аварии, совершенной на его личном автомобиле скончались находящийся в отпуске прапорщик Мурадов Мурад Мухаммедали оглу и находящийся рядом с ним шурин, гражданское лицо Бабаев Тогрул.

Другой пассажир автомобиля, теща М.Мурадова Бабаева Зохра Бейдадаш гызы госпитализирована с тяжелыми травмами.

В последнее время некоторые СМИ, распространяя непроверенную и подтвержденную официально Минобороны информацию, стараются создать ложное мнение. Любой вопрос, связанный с азербайджанской армией, важно уточнять с пресс-службой министерства обороны.

Мы еще раз предупреждаем представителей СМИ, что в случае повторения подобного в отношении них будут применять меры в соответствии с законодательством", - заявили в министерстве.