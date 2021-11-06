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Коммандос Турции и Азербайджана покорили вершину горы Давраз

Коммандос Турции и Азербайджана покорили вершину горы Давраз Турецкие коммандос совершили восхождение на гору Давраз, возвышающуюся на территории районов Испарта и Игдыр.
Армия
6 ноября 2021 г. 16:09
Коммандос Турции и Азербайджана покорили вершину горы Давраз

Турецкие коммандос совершили восхождение на гору Давраз, возвышающуюся на территории районов Испарта и Игдыр.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что в восхождении принимали участие коммандос из Азербайджана и Сомали, проходящие в настоящее время курсы коммандос в Турции.

Взобравшись на вершину горы Давраз, коммандос исполнили марши и водрузили флаги Азербайджана, Турции, Сомали.

“В восхождении, посвященном памяти шехидов, приняли участие 3 тысячи спецназовцев. Мы почтили память шехидов", - отмечается в сообщении министерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycan komandoları Davraz dağının zirvəsini fəth ediblər

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