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Командующий ВВС Азербайджана посетил Узбекистан

Командующий ВВС Азербайджана посетил Узбекистан Командующий ВВС Азербайджана посетил Узбекистан
Армия
9 июня 2025 г. 10:44
Командующий ВВС Азербайджана посетил Узбекистан

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде посетила Узбекистан по приглашению командующего Силами противовоздушной обороны и Военно-воздушными силами Узбекистана генерал-майора Ахмада Бурханова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала в Ташкенте посетили площадь Гейдара Алиева, где к памятнику великого лидера были возложены цветы.

Генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым и своим узбекским коллегой генерал-майором А.Бурхановым.

"На встречах обсуждалось текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, состоялся широкий обмен мнениями о важности взаимных визитов для развития обмена опытом между Азербайджаном и Узбекистаном в области военной авиации и противовоздушной обороны, а также по другим вопросам", - подчеркивается в информации.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила аэродром "Чирчик" и одну из воинских частей, ознакомилась с деятельностью учреждений и созданными там условиями.

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Версия на английском языке Azerbaijani Air Force commander visits Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan hərbi aviasiya sahəsində təcrübə mübadiləsini inkişaf etdirəcək

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