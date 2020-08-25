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Report Georgia

Президент: Соревнования "Кубок моря" будут служить делу укрепления сотрудничества

Президент: Соревнования "Кубок моря" будут служить делу укрепления сотрудничества "Азербайджан традиционно участвует в Армейских играх и традиционно принимает соревнования "Кубок моря"
Армия
25 августа 2020 г. 16:40
Президент: Соревнования Кубок моря будут служить делу укрепления сотрудничества

"Сегодня в Баку открывается соревнование "Кубок моря", которое является частью Армейских игр. Как вы знаете, Азербайджан традиционно участвует в Армейских играх и традиционно принимает соревнования "Кубок моря". Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимаю делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

"Наши танкисты участвуют в танковом биатлоне. Это хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективой нашего сотрудничества в военной сфере.

Буквально недавно у меня состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Во время разговора мы обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, региональной проблематикой", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Dəniz Kuboku” əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək"

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