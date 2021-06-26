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Ильхам Алиев: Будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, Армии

Ильхам Алиев: Будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, Армии "Но кровь шехидов Первой и Второй Карабахских войн не осталась на земле, мы отомстили на поле битвы. Вместе с тем, Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество. В том числе возрастет наша военная мощь".
Армия
26 июня 2021 г. 22:36
Ильхам Алиев: Будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, Армии
Ильхам Алиев

"Но кровь шехидов Первой и Второй Карабахских войн не осталась на земле, мы отомстили на поле битвы. Вместе с тем, Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество. В том числе возрастет наша военная мощь".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений, техники, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших Вооруженных сил. Могу сказать, что будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, Армии. Конечно, правильно проанализировав итоги и ход Второй Карабахской войны, мы преумножим нашу военную мощь. Армения же, если не откажется от враждебной политики против нас, то не сможет восстановить не только военную силу, не только разгромленную, уничтоженную армию, она будет иметь крайне ограниченные возможности и для восстановления экономической активности", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Silahlı Qüvvələrimizin, Ordumuzun say tərkibi artırılacaq"

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