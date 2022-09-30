Ханлар Велиев: В Азербайджане сократилось число преступлений на военной службе

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева радикальные реформы в вооруженных силах и проделанная большая работа, а также совместная эффективная деятельность Военной прокуратуры с Азербайджанской армией и другими вооруженными силами знач

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева радикальные реформы в вооруженных силах и проделанная большая работа, а также совместная эффективная деятельность Военной прокуратуры с Азербайджанской армией и другими вооруженными силами значительно сократили количество совершенных военнослужащими преступлений в стране за последние годы.

Как сообщает Report, об этом в официальной прессе отметил заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

По его словам, эта успешная тенденция продолжилась и в текущем году.

"Так, по сравнению с 8 месяцем 2021 года, в соответствующий период 2022 года сократились на 10 процентов преступления, связанных с самоубийством, 80 процентов - с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 18,2 процента - злоупотребления служебным положением или преступлений, связанных с нарушением правила поведения с оружием и предметами, на 92,3 процента - представляющими повышенную опасность для окружающих, преступления по нарушению правил вождения и эксплуатации транспортных средств на 12,5 процента, хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств путем грабежа или угрозы преступления уклонения от уплаты налогов уменьшились на 57,1 процента, дезертирства на 40 процентов, хулиганства на 20 процентов", - сказал военный прокурор.

Ханлар Велиев подчеркнул, что любое происшествие, повлекшее смерть в вооруженных силах, независимо от причины, а также расследование каждого уголовного дела, возбужденного по факту гибели, должны находиться под контролем руководства Республиканской военной прокуратуры. Должно быть проведено полное, объективное и своевременное предварительное расследование, привлечено виновное лицо к уголовной ответственности, а также дана правовая оценка каждому факту и деянию.