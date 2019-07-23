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Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской Армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров Азербайджанской Армии.

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