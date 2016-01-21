Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Группа из 42 миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Исламской Республике Афганистан с января прошлого года, в соответствии с планом и в порядке ротации вернулась в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в международной миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два инженерно-фортификационных войска.