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    Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

    В состав вернувшейся группы входят 42 миротворца

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Группа из 42 миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Исламской Республике Афганистан с января прошлого года, в соответствии с планом и в порядке ротации вернулась в Баку.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. 

    В настоящее время в международной миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два инженерно-фортификационных войска.

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