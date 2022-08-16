О нас

ГПС: Ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет

ГПС: Ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет "Пункты пропуска через государственную границу работают согласно соответствующему постановлению Кабинета министров. Каких-либо ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет. Равно как и нет ограничений на деятельность, связанную с грузоп
Армия
16 августа 2022 г. 13:03
ГПС: Ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет

"Пункты пропуска через государственную границу работают согласно соответствующему постановлению Кабинета министров. Каких-либо ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет. Равно как и нет ограничений на деятельность, связанную с грузоперевозками".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал заместитель главы Государственной пограничной службы, генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он напомнил, что попасть в Азербайджан иностранцы могут только воздушным путем: "Наши граждане также могут покинуть территорию страны только воздушным путем. Решение правительства о закрытии сухопутных границ до 1 сентября распространяется и на пропускные пункты на границе с Турцией".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Border Service: No restrictions on return of foreigners to their countries
Версия на азербайджанском языке DSX: "Əcnəbilərin öz ölkələrinə dönüşünə məhdudiyyət tətbiq olunmur"

Экслюзивные новости

Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi