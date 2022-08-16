ГПС: Ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет

"Пункты пропуска через государственную границу работают согласно соответствующему постановлению Кабинета министров. Каких-либо ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет. Равно как и нет ограничений на деятельность, связанную с грузоп

"Пункты пропуска через государственную границу работают согласно соответствующему постановлению Кабинета министров. Каких-либо ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет. Равно как и нет ограничений на деятельность, связанную с грузоперевозками".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал заместитель главы Государственной пограничной службы, генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он напомнил, что попасть в Азербайджан иностранцы могут только воздушным путем: "Наши граждане также могут покинуть территорию страны только воздушным путем. Решение правительства о закрытии сухопутных границ до 1 сентября распространяется и на пропускные пункты на границе с Турцией".