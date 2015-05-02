 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудят трехстороннее сотрудничество

    Встреча состоится в Анкаре

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправится в воскресенье с визитом в Турцию. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Азербайджана.

    Сообщается, что целью визита главы оборонного ведомства АР является участие в первой встрече руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет 4 мая в Анкаре.

    В ней также будут участвовать начальник Генштаба турецких ВС, генерал армии Неждет Озел и начальник Генштаба грузинских ВС, генерал-майор Вахтанг Капанадзе.

    На мероприятии предстоит обсуждение вопросов сотрудничества в военной сфере между Баку, Анкарой и Тбилиси в трехстороннем формате, определения перед вооруженными силами задач в направлении обеспечения региональной безопасности, в том числе стабильности, безопасности энергетических маршрутов, железнодорожных путей и других региональных проектов, а также применения механизмов по их практическому применению.

    По итогам первой встречи руководителей ВС трех стран будет подписан Протокол.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi