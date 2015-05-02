Главы ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудят трехстороннее сотрудничество

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправится в воскресенье с визитом в Турцию. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Азербайджана.

Сообщается, что целью визита главы оборонного ведомства АР является участие в первой встрече руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет 4 мая в Анкаре.

В ней также будут участвовать начальник Генштаба турецких ВС, генерал армии Неждет Озел и начальник Генштаба грузинских ВС, генерал-майор Вахтанг Капанадзе.

На мероприятии предстоит обсуждение вопросов сотрудничества в военной сфере между Баку, Анкарой и Тбилиси в трехстороннем формате, определения перед вооруженными силами задач в направлении обеспечения региональной безопасности, в том числе стабильности, безопасности энергетических маршрутов, железнодорожных путей и других региональных проектов, а также применения механизмов по их практическому применению.

По итогам первой встречи руководителей ВС трех стран будет подписан Протокол.