Генерал НАТО высоко оценил вклад Азербайджана в международные миротворческие операции

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана в рамках Концепции оперативных возможностей, начальник Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО в Измире (Турция) генерал-майор Эрхан Узун встретился с азербайджанскими миротворцами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Особо подчеркнув усилия нашей страны в восстановлении международного мира и безопасности, генерал-майор Э.Узун высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО, его вклад в международные миротворческие операции и профессионализм азербайджанских военнослужащих во время миротворческих операций.