Экспедиция военнослужащих на "Пик Гейдара" завершилась

Успешно завершилась экспедиция "Великий лидер" в составе курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны, учрежденного соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, и военнослужащих ВВС. Экспедиция была приурочена к 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сначала альпинисты возложили цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Затем члены экспедиции по установленному маршруту совершили восхождение на "Пик Гейдара".
Альпинисты взобрались на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3 751 метр над уровнем моря в горном массиве Гызылгая Большого Кавказского хребта, с глубоким уважением почтили память общенационального лидера у его барельефа и водрузили государственный флаг Азербайджанской Республики.