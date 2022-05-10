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Экспедиция военнослужащих на "Пик Гейдара" завершилась

Экспедиция военнослужащих на "Пик Гейдара" завершилась Успешно завершилась экспедиция "Великий лидер" в составе курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны, учрежденного соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, и военнослужащих ВВС. Экспедиц
Армия
10 мая 2022 г. 16:00
Экспедиция военнослужащих на Пик Гейдара завершилась

Успешно завершилась экспедиция "Великий лидер" в составе курсантов Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны, учрежденного соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, и военнослужащих ВВС. Экспедиция была приурочена к 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала альпинисты возложили цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Затем члены экспедиции по установленному маршруту совершили восхождение на "Пик Гейдара".

Альпинисты взобрались на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3 751 метр над уровнем моря в горном массиве Гызылгая Большого Кавказского хребта, с глубоким уважением почтили память общенационального лидера у его барельефа и водрузили государственный флаг Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке ФотоExpedition of servicemen to Heydar Peak ended
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbçilərin “Heydər zirvəsi”nə ekspedisiyası başa çatıb

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