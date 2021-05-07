БПЛА “İTİQOVAN” переданы на вооружение Азербайджанской армии

Об этом сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев

"Современное оружие и припасы, военная техника местного производства именно во время 44-дневной Отечественной войны успешно прошли испытания реальным боем".

Как передает Report, об этом сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

Министр напомнил, что во время ожесточенных боев в период Отечественной войны объединения и предприятия Министерства оборонной промышленности работали беспрерывно: "Для оперативного ремонта и восстановления военной техники, используемой нашими бойцами, были созданы беспрерывно работающие соответствующие базы в прифронтовых зонах.

Беспилотные летательные аппараты, которые мы начали серийно производить и на крыльях которых выведено известное образное выражение, использованное во время изгнания оккупантов из азербайджанских земель Верховным главнокомандующим, вызвавшее большой резонанс в стране и мире, находятся в пользовании нашей армии".