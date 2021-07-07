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БПЛА Bayraktar уничтожили 90 танков и более 400 целей противника

БПЛА Bayraktar уничтожили 90 танков и более 400 целей противника "Турецкие вооруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar-TB2 в настоящее время являются лучшим примером того, как небольшие, многоцелевые, беспилотные боевые самолеты обнаруживают живую силу противника, вооруженную тяжелым оружием, и решите
Армия
7 июля 2021 г. 10:50
БПЛА Bayraktar уничтожили 90 танков и более 400 целей противника

"Турецкие вооруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar-TB2 в настоящее время являются лучшим примером того, как небольшие, многоцелевые, беспилотные боевые самолеты обнаруживают живую силу противника, вооруженную тяжелым оружием, и решительно формируют последствия противостояний".

Как передает Report, об этом говорится в статье британского издания Drone Vars.

В статье подчеркивается, что после второй войны в Карабахе многие признают, что Bayraktar-TB2 и другие БПЛА доказали свою эффективность в бою: "Во время операций в Карабахе БПЛА Bayraktar-TB2 использовались для точного определения расположения важных военных объектов Армении и выведения их из строя".

В статье сообщается, что согласно оценкам, во время второй войны в Карабахе TB2 уничтожили 90 танков и более 500 целей, принадлежащих армянской стороне.

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Версия на азербайджанском языке “Bayraqdar” PUA-ları Qarabağda ermənilərin 90 tank və 400-dən çox hədəfini məhv edib

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