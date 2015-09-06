​Азербайджанская армия начала широкомасштабные военные учения с участием 65 тыс. военных

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Широкомасштабные командно-штабные военные учения начались в воскресенье в азербайджанской армии.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе минобороны страны.

Учения продлятся до 13 сентября. К ним привлечены до 65 тыс. человек личного состава, около 700 единиц бронетехники, более 500 ракетных и артиллерийских установок, до 40 самолетов и 50 вертолетов военно-воздушных сил, 20 кораблей и катеров ВМС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные соединения, вооруженные современными противовоздушными комплексами. Будут также использованы беспилотники.

По данным оборонного ведомства, цель учений, проходящих под руководством министра обороны Закира Гасанова, - проверка боеготовности и боеспособности всех родов войск. "В ходе командно-штабных игр будут выполнены задания по приведению войск в полную боеготовность и перегруппировке, ведению обороны, подготовке и проведению контрнаступательных операций, окружению и уничтожению противника", - говорится в сообщении.

Кроме того в ходе учений для проверки уровня готовности военных соединений и частей к выполнению заданий по мобилизации к сборам будут привлечены более 6 тыс. военнослужащих запаса.