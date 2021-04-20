Азербайджан создал еще одну воинскую часть на границе с Арменией

В воинскую часть проведены линии водоснабжения и электроснабжения, а также установлена резервная генераторная установка для бесперебойного электроснабжения, построена котельная для теплоснабжения

После восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения государственных границ от оккупации на этих территориях продолжается создание необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, 20 апреля на территории Зангиланского района на госгранице с Арменией начала свою служебно-боевую деятельность новая воинская часть.

На церемонии, организованной в связи с этим, выступил заместитель начальника ГПС-командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов, передав личному составу поздравление начальника службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности воинской части, осмотрели служебные помещения, казарму и столовую, склад и другие технические средства, расположенные в двухэтажном здании. В воинскую часть проведены линии водоснабжения и электроснабжения, а также установлена резервная генераторная установка для бесперебойного электроснабжения, построена котельная для теплоснабжения.

В завершении мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся в службе.