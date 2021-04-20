О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан создал еще одну воинскую часть на границе с Арменией

Азербайджан создал еще одну воинскую часть на границе с Арменией В воинскую часть проведены линии водоснабжения и электроснабжения, а также установлена резервная генераторная установка для бесперебойного электроснабжения, построена котельная для теплоснабжения
Армия
20 апреля 2021 г. 15:39
Азербайджан создал еще одну воинскую часть на границе с Арменией

После восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения государственных границ от оккупации на этих территориях продолжается создание необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, 20 апреля на территории Зангиланского района на госгранице с Арменией начала свою служебно-боевую деятельность новая воинская часть.

На церемонии, организованной в связи с этим, выступил заместитель начальника ГПС-командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов, передав личному составу поздравление начальника службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности воинской части, осмотрели служебные помещения, казарму и столовую, склад и другие технические средства, расположенные в двухэтажном здании. В воинскую часть проведены линии водоснабжения и электроснабжения, а также установлена резервная генераторная установка для бесперебойного электроснабжения, построена котельная для теплоснабжения.

В завершении мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся в службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ermənistanla sərhəddə daha bir hərbi hissə yaradıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
14 апреля 2021 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi