Азербайджан расширил военное сотрудничество с Украиной

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан расширил сотрудничество с внешнеторговым предприятием Украины "Спецтехноэкспорт".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что, предприятие в 2017 году продало военную продукцию на 120 млн долларов.

Большинство сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства на потребности иностранных партнеров.

Половину внешнеторгового оборота предприятий составляет экспорт оборонной продукции в Индию — на 65 млн долларов. Кроме того, предприятие активизировало сотрудничество с такими странами как Индонезия, Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция и Грузия.