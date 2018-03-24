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    Азербайджан расширил военное сотрудничество с Украиной

    Основная часть сотрудничества заключается в экспорте современного оружия и техники

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан расширил сотрудничество с внешнеторговым предприятием Украины "Спецтехноэкспорт".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Отмечается, что, предприятие в 2017 году продало военную продукцию на 120 млн долларов.

    Большинство сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства на потребности иностранных партнеров.

    Половину внешнеторгового оборота предприятий составляет экспорт оборонной продукции в Индию — на 65 млн долларов. Кроме того, предприятие активизировало сотрудничество с такими странами как Индонезия, Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция и Грузия.

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