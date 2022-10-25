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Азербайджан представлен на выставке SAHA EXPO 2022 в Стамбуле

Азербайджан представлен на выставке SAHA EXPO 2022 в Стамбуле Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов.
Армия
25 октября 2022 г. 13:24
Азербайджан представлен на выставке SAHA EXPO 2022 в Стамбуле

Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов.

Как сообщает турецкое бюро Report, Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министрами обороны Закиром Гасановым и оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.

Выставка считается важной международной платформой, на которой демонстрируется рост внутреннего производственного потенциала Турции. Ожидается, что в мероприятии примут участие 268 официальных делегаций из 57 стран, в том числе 11 министров обороны и оборонной промышленности, 37 начальников штабов.

В этом году на выставке SAHA EXPO 2022 демонстрируют свою продукцию 567 местных компаний из Турции и 390 зарубежных фирм. SAHA EXPO 2022 – это платформа, созданная для развития национальных возможностей. В этом году на международном мероприятии впервые будет представлена продукция, имеющая стратегическое значение для оборонной, аэрокосмической, морской и космической отраслей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at SAHA EXPO 2022 in Istanbul
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İstanbulda "SAHA EXPO 2022" müdafiə, aerokosmik və kosmik sənaye sərgisində təmsil olunur

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