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Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере 22 января министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймсом Шарпом.
Армия
22 января 2021 г. 16:02
Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

22 января министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймсом Шарпом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны проинформировал посла о мероприятиях, осуществляемых нашей Армией на освобожденных территориях, а также реформах, проводимых в азербайджанской армии, и других вопросах.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие большого потенциала для сотрудничества между двумя странами в области обороны, в том числе в военно-технической сфере, и важность расширения этих возможностей.

Стороны особо отметили необходимость реализации соглашений, достигнутых между нашими странами в области военного образования, а также увеличения числа слушателей на курсах военного английского языка.

В свою очередь, дипломат поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.

Дж.Шарп, отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере, подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В ходе встречи обсуждались аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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