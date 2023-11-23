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Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере оборонпрома

Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере оборонпрома Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
Армия
23 ноября 2023 г. 16:04
Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере оборонпрома

Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Было отмечено, что министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с делегацией Казахстана во главе с заместителем министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асетом Турысовым.

На встрече, в которой также принял участие генеральный директор казахстанской компании Ag Tech Александр Подвалов, была представлена информация о направлениях деятельности компании.

В ходе встречи была достигнута договоренность о рассмотрении в будущем возможности сотрудничества по применению современных цифровых технологий в сфере оборонной промышленности, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Турысов в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей между Азербайджаном и Казахстаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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