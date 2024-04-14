Азербайджан и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершает официальный визит в Иорданию.
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В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-майором Юсефом Ахмадом аль-Хунейти.
Сначала состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом в соответствии с протоколом генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в книге посетителей.
На встрече в расширенном составе было обсуждено сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.