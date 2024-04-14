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Азербайджан и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Азербайджан и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Иорданию.
Армия
14 апреля 2024 г. 14:14
Азербайджан и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершает официальный визит в Иорданию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-майором Юсефом Ахмадом аль-Хунейти.

Сначала состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом в соответствии с протоколом генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в книге посетителей.

На встрече в расширенном составе было обсуждено сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İordaniya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalanıb

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