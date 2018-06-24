 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Авиационная группа "Турецкие звезды" прибыла в Азербайджан - ФОТО

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 8 самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

    Отметим, что 26-го июня в 12.30 состоятся показательные полеты 2 самолетов F-16 и 8 самолетов F-5, входящих в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi