Армяне 121 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 121 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 мм минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селах Воскепар, Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы, Мязям, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 122 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.