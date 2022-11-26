Зеленский призвал расширить "зерновой коридор" на другие порты Украины

Украина хочет продлить зерновую инициативу на бессрочной основе. Для этого нужно расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

Украина хочет продлить зерновую инициативу на бессрочной основе. Для этого нужно расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе Международного саммита по продовольственной безопасности.

По его словам, зерновая инициатива не работает в полную силу, и по вине российской стороны в Босфоре остаются более 80 кораблей.

"Мы выступаем за увеличение числа портов и бессрочное продолжение этой важной инициативы, и чтобы Россия не заблокировала ее снова", - заявил глава государства.

Он отметил, что для преодоления гуманитарного кризиса, в частности обеспечения потребности стран, которым грозит голод, Украина ввела зерновую инициативу "Grain From Ukraine", в рамках которой украинское продовольствие будет поставляться в страны Африки и Азии.

"Наша цель амбициозная и конкретная - спасти от голода по меньшей мере 5 млн человек. В этой связи Украина сделала первые шаги, отправив первые корабли в середине ноября - 27 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается еще одно судно - это 30 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три суда", - добавил президент.

Зеленский сообщил, что Украина планирует к весне 2023 года отправить как минимум 60 судов с зерном для Эфиопии, Судана, Сомали, Йемена, Конго, Кении и Нигерии.

Напомним, в сентябре Кабмин выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Этим странам пошлют 50 тыс. тонн пшеницы на сумму 420 млн гривен.