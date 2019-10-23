​Замминистра: Самообеспечение зерновыми в Азербайджане достигло 74%

Производство зерна в Азербайджане на 1 октября этого года возросло до 3,4 млн тонн, а производство пшеницы достигло 2,2 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на XI Международном зерновом форуме в Баку.

По его словам, в 2018 году производство зерна в Азербайджане выросло на 13% по сравнению с 2017 годом, составив 3,3 млн тонн, производство пшеницы также на 13% – до 2 млн тонн. "Уровень самообеспечения зерновыми вырос с 66% до 74%, пшеницей - с 58% до 65%", - добавил Мамедов.