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Ярмарки "Из села в город" закроются 10 июня

​Ярмарки "Из села в город" закроются 10 июня

Ярмарки "Из села в город", организованные ООО "Государственная аграрная торговая компания" министерства сельского хозяйства Азербайджана по случаю праздника Рамазан, пройдут до 10 июня.

Об этом сообщили Report в компании.

Напомним, что ярмарки проводятся по двум адресам - в Ясамальском районе, на территории напротив средней школы №225 по улице Алескера Алекперова, и в Низаминском районе, на пр. Гара Гараева рядом с торговым центром "Орбита".

Отметим, что "Из села в город" - это проект "Государственной аграрной торговой компании". Основной целью организации таких ярмарок является поддержка отечественных производителей сельхозпродукции.

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