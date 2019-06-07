​Ярмарки "Из села в город" закроются 10 июня

Ярмарки "Из села в город", организованные ООО "Государственная аграрная торговая компания" министерства сельского хозяйства Азербайджана по случаю праздника Рамазан, пройдут до 10 июня.

Об этом сообщили Report в компании.

Напомним, что ярмарки проводятся по двум адресам - в Ясамальском районе, на территории напротив средней школы №225 по улице Алескера Алекперова, и в Низаминском районе, на пр. Гара Гараева рядом с торговым центром "Орбита".

Отметим, что "Из села в город" - это проект "Государственной аграрной торговой компании". Основной целью организации таких ярмарок является поддержка отечественных производителей сельхозпродукции.