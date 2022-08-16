В Загатале прошел Фестиваль аграрных инноваций

В Загатальском районе Азербайджана при организации Центра аграрной науки и инноваций Министерства сельского хозяйства прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций.

В Загатальском районе Азербайджана при организации Центра аграрной науки и инноваций Министерства сельского хозяйства прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На мероприятии научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, местные компании, действующие в аграрной сфере, продемонстрировали фермерам свои инновационные проекты и технологическое оборудование.

На фестивале были представлены прототипы победителей аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, а также студентов Азербайджанского Государственного аграрного университета.