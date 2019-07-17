​В Саратове обсудили возможности экспорта пшеницы в Азербайджан

Азербайджанский бизнес готов рассматривать любые возможности для эффективного сотрудничества с Саратовской областью, известной своими аграрными традициями.

Как сообщает Report со ссылкой на саратовские СМИ, об этом заявил исполнительный директор "Дивичи-Дейирман" Шахин Шарифов.

Отметим, что в Саратове на площадке Торгово-промышленной палаты прошла встреча президента региональной палаты Алексея Антонова, зампреда комитета областной думы по аграрным вопросам Олега Алексеева с представителями Азербайджана, в ходе которой, в частности, обсуждался вопросы поставки саратовского зерна в Азербайджан.

По словам Ш.Шарифова, его компания имеет представительство в регионе и обладает большим подвижным составом, но решающую роль в вопросе построения партнерских отношений может сыграть установление регулярного авиасообщения региона с Азербайджаном, которое станет возможным благодаря открытию в Саратове аэропорта "Гагарин".

Стороны также обсудили бизнес-миссию саратовской делегации в Баку, которая пройдет с 26 по 29 августа, в ходе которой бизнесмены области смогут побывать на ведущих предприятиях Азербайджана и встретиться с потенциальными партнерами.

В завершение встречи А.Антонов пригласил представителей делегации Азербайджана на второй Саратовский экономический форум "Движение только вперед!", на котором можно будет подтвердить намерения сторон о сотрудничестве.