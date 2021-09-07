В Казахстане опасаются дефицита зерна

Казахстанские фермеры заявляют о низкой урожайности в этом году - может намечаться дефицит зерна.

Казахстанские фермеры заявляют о низкой урожайности в этом году - может намечаться дефицит зерна.

Как передает Report, об этом сообщил Первый канал "Евразия" . Пока в Казахстане убрана половина полей, однако уже очевидно, что урожайность в этом году низкая.

Во время сбора урожая фермеры трудятся особо усиленно, режим работы у фермеров ненормированный.

"Конечно, погода свои коррективы внесла. Влаги было недостаточно. Все фунгицидные, гербицидные обработки были проведены на поле, но, тем не менее, влаги не хватило. На сегодняшний день мы имеем урожай – вместо предполагаемых 15 центнеров [ с гектара] мы получаем 5-7 центнеров", - пожаловался на ситуацию фермер Талгат Аубакиров.

Такая картина наблюдается во всем Казахстане.

Средний объем собранного зерна едва дотягивает до 8,5 центнера с гектара, а на юге Костанайской области и вовсе - по 3,5 центнера.

По оценкам экспертов, урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Чтобы фермеру покрыть все свои расходы, включая оплату по кредитам, разные другие финансовые обязательства, в этом году надо получить 6 центнеров с га", - заявил председатель союза полеводов Казахстана Виктор Асланов.

Многие казахстанские фермеры пока не достигли минимальной урожайности в 6 центнеров с га, есть риск банкротства. Пока цена за тонну зерна не превышает 105 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в этом году из-за засухи весь урожай зерна будет направлен на внутренний рынок по фиксированной цене.

Минсельхоз Казахстана сообщал о возможном 20%-ном снижении урожайности, а предполагаемый сбор ожидают на уровне 15 миллионов тонн.