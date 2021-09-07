О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Казахстане опасаются дефицита зерна

В Казахстане опасаются дефицита зерна Казахстанские фермеры заявляют о низкой урожайности в этом году - может намечаться дефицит зерна.
АПК
7 сентября 2021 г. 12:55
В Казахстане опасаются дефицита зерна

Казахстанские фермеры заявляют о низкой урожайности в этом году - может намечаться дефицит зерна.

Как передает Report, об этом сообщил Первый канал "Евразия". Пока в Казахстане убрана половина полей, однако уже очевидно, что урожайность в этом году низкая.

Во время сбора урожая фермеры трудятся особо усиленно, режим работы у фермеров ненормированный.

"Конечно, погода свои коррективы внесла. Влаги было недостаточно. Все фунгицидные, гербицидные обработки были проведены на поле, но, тем не менее, влаги не хватило. На сегодняшний день мы имеем урожай – вместо предполагаемых 15 центнеров [ с гектара] мы получаем 5-7 центнеров", - пожаловался на ситуацию фермер Талгат Аубакиров.

Такая картина наблюдается во всем Казахстане.

Средний объем собранного зерна едва дотягивает до 8,5 центнера с гектара, а на юге Костанайской области и вовсе - по 3,5 центнера.

По оценкам экспертов, урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Чтобы фермеру покрыть все свои расходы, включая оплату по кредитам, разные другие финансовые обязательства, в этом году надо получить 6 центнеров с га", - заявил председатель союза полеводов Казахстана Виктор Асланов.

Многие казахстанские фермеры пока не достигли минимальной урожайности в 6 центнеров с га, есть риск банкротства. Пока цена за тонну зерна не превышает 105 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в этом году из-за засухи весь урожай зерна будет направлен на внутренний рынок по фиксированной цене.

Минсельхоз Казахстана сообщал о возможном 20%-ном снижении урожайности, а предполагаемый сбор ожидают на уровне 15 миллионов тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
7 сентября 2021 г. 10:00
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
6 сентября 2021 г. 17:33
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi