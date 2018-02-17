В Кабмин представлен пакет предложений по развитию пчеловодства в Азербайджане

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "По поручению президента Азербайджана, министерство сельского хозяйства представило в Кабмин документы о выдаче ежегодной субсидии в размере 10 манатов за каждый пчелиный ящик".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.

По его словам, документы уже обговорены со всеми экономическими структурами:

"Документы в ближайшие дни будут представлены в Администрацию президента.

Эта субсидия сыграет важную роль в развитии пчеловодства. Для этого есть выгодная среда.

Азербайджан – страна с наибольшим количеством нектаров для развития пчеловодства. Лучшие породы пчел в Азербайджане. Производимый в Азербайджане мед занимает особое место в мире. На мировом рынке имеется большая потребность в азербайджанском меде. С учетом всего этого глава государства дал поручение, и мы работаем над его выполнением", - добавил министр.