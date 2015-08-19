В Бундестаге на 4 дня отключат компьютеры из-за атаки хакеров

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Компьютерную систему Бундестага отключат в четверг на четыре дня для устранения последствий внешнего вторжения. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель парламента Германии Норберт Ламмерт.

По его словам, 24 августа сервис "снова будет в рабочем состоянии".

Ранее ИТ-эксперты заметили массивное повреждение внутренней компьютерной сети Бундестага в результате хакерской атаки. После этого была запланирована замена некоторых компонентов системы, однако ее пришлось отложить из-за экстренного заседания парламента по поводу предоставления финансовой помощи Греции.