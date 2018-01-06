В Азербайджане в пункты приема хлопка сдано 207 тыс. тонн сырья

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В пункты приема хлопка Азербайджана за прошлый год по сегодняшний день сдано более 207 005 тонн хлопка.

Как сообщает Report,информацию об этом распространил Госкомстат.

Сообщается, что вчера в пункты сдано 50 тонн хлопка.

В производстве хлопка лидируют Саатлинский (25 748 т), Биласуварский (24 762 т), Бардинский (22 379 т), Агджебединский (20 420 т) районы.

Отметим, что в прошлом году хлопком было засеяно 136 413,2 гектаров земли.