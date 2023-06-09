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В Азербайджане уборка ячменя завершена на 23% площадей

В Азербайджане уборка ячменя завершена на 23% площадей В Азербайджане с посевных площадей ячменя в 38 районах собрано 247 258 тонн, тем самым, уборка завершена примерно на 23% площадей.
АПК
9 июня 2023 г. 13:22
В Азербайджане уборка ячменя завершена на 23% площадей

В Азербайджане с посевных площадей ячменя в 38 районах собрано 247 258 тонн, тем самым, уборка завершена примерно на 23% площадей.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Средняя урожайность составила 27,3 центнера.

На сегодняшний день уборка ячменя завершена на площади 90 444 гектара. 29 072 гектара полей были скошены комбайнами ОАО “Агросервис”, остальные - частными комбайнами.

В этом году на территории страны было посажено 1 058 398,9 гектаров зерновых, из которых 658 383,7 гектара - пшеница, а 400 015,2 гектара - ячмень.

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