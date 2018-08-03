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    В Азербайджане откроют пять семеноперерабатывающих предприятий

    Баку. 3 августа REPORT.AZ/ "Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана планирует ввести в эксплуатацию два семеноперерабатывающих предприятия в этом году и три в следующем".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель фонда Эмин Алиев.

    По его словам, на этих предприятиях можно будет хранить 7 500 тонн продукции.

    "Ежегодный спрос на семена в Азербайджане составляет 120 тыс. тонн. За счет этих предприятий мы сможем удовлетворить 5% местного спроса. Это соотношение будет расти в будущем", - сказал представитель министерства.

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