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В Азербайджане начато страхование табачных полей

В Азербайджане начато страхование табачных полей В Азербайджане запущен процесс страхования табачных полей с использованием механизма льготного аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке.
АПК
3 июня 2025 г. 16:31
В Азербайджане начато страхование табачных полей

В Азербайджане запущен процесс страхования табачных полей с использованием механизма льготного аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в настоящее время в стране табак выращивается на площади 2 625 га, большая часть которой (2 567 га или около 98%) находится в Шеки-Загатальском регионе.

Табачная продукция используется в производстве местных сигарет, а часть табака экспортируется.

В 2023 году Азербайджан экспортировал 2 860 тонн табака на сумму 6 млн 647 тыс. долларов. В 2024 году объем и стоимость экспортируемого табака увеличились втрое. В прошлом было экспортировано 6 937 тонн табака на сумму 22,4 млн долларов.

В настоящее время в табачной отрасли задействованы сотни фермеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tütün sahələrinin sığortalanmasına başlanılıb

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