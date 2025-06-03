В Азербайджане начато страхование табачных полей

В Азербайджане запущен процесс страхования табачных полей с использованием механизма льготного аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке.

В Азербайджане запущен процесс страхования табачных полей с использованием механизма льготного аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в настоящее время в стране табак выращивается на площади 2 625 га, большая часть которой (2 567 га или около 98%) находится в Шеки-Загатальском регионе.

Табачная продукция используется в производстве местных сигарет, а часть табака экспортируется.

В 2023 году Азербайджан экспортировал 2 860 тонн табака на сумму 6 млн 647 тыс. долларов. В 2024 году объем и стоимость экспортируемого табака увеличились втрое. В прошлом было экспортировано 6 937 тонн табака на сумму 22,4 млн долларов.

В настоящее время в табачной отрасли задействованы сотни фермеров.