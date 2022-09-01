С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием заявок для получения субсидий на осенние посевы.
Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, процесс продлится до 30 декабря.
Фермеры могут подать заявку на осенний посев онлайн на сайте
В случае несвоевременного или неправильного оформления заявки фермерам не будет выплачена субсидия на посев. Своевременное представление заявок позволит быстро и оперативно организовать мониторинг и выплату субсидий на посев в короткие сроки. Ложные данные в заявке могут привести к отказу предоставления субсидий фермеру на период до двух лет.