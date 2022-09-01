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В Азербайджане начался прием заявок для получения субсидий на осенние посевы

В Азербайджане начался прием заявок для получения субсидий на осенние посевы С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием заявок для получения субсидий на осенние посевы.
АПК
1 сентября 2022 г. 17:28
В Азербайджане начался прием заявок для получения субсидий на осенние посевы

С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием заявок для получения субсидий на осенние посевы.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, процесс продлится до 30 декабря.

Фермеры могут подать заявку на осенний посев онлайн на сайте eagro.az или обратившись в государственные центры аграрного развития, дома малого и среднего бизнеса "Хачмаз" и "Евлах", а также в региональные центры ASAN xidmət.

В случае несвоевременного или неправильного оформления заявки фермерам не будет выплачена субсидия на посев. Своевременное представление заявок позволит быстро и оперативно организовать мониторинг и выплату субсидий на посев в короткие сроки. Ложные данные в заявке могут привести к отказу предоставления субсидий фермеру на период до двух лет.

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