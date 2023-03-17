В Азербайджане будет оценено текущее состояние пахотных земель

Четырехлетний проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по нейтрализации деградации почв в Азербайджане даст возможность оценить текущее состояние пахотных земель в стране в этом году.

Четырехлетний проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по нейтрализации деградации почв в Азербайджане даст возможность оценить текущее состояние пахотных земель в стране в этом году.

Об этом Report заявил помощник представителя ФАО в Азербайджане Бариз Мехтиев.

По его словам, проект стоимостью 2 млн долларов США финансируется Глобальным экологическим фондом.

"Проект уже утвержден. Основной целью его реализации является определение показателей нейтральности в отношении деградации земель. В рамках проекта будут проведены пилотные работы. Правительство Азербайджана выбрало для этого Абшеронский полуостров, но эти работы могут быть выполнены и в других регионах, в том числе и на освобожденных территориях", - сказал представитель ФАО.