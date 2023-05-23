В Астаре закладывается новый интенсивный цитрусовый сад из более чем 16 000 саженцев мандаринов сортов "Okidsu" и "Mihovaze", , импортированных из Турции.
Как сообщает южное бюро
Создание цитрусового сада началось в марте этого года под руководством турецкого специалиста. За прошедший период соответствующая территория была приведена в полную готовность к посадке саженцев новейшими методами. Всего в цитрусовом саду высажено более 16 тысяч саженцев мандаринов сортов "Okidsu" и "Mihovaze", по 650 штук на гектар. В настоящее время в саду ежедневной работой обеспечены более 60 человек.
После завершения посадки начнется установка современных систем полива.