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В Астаре закладывается новый интенсивный цитрусовый сад

В Астаре закладывается новый интенсивный цитрусовый сад В Астаре строится новый интенсивный цитрусовый сад из саженцев мандаринов сортов "Okidsu" и "Mihovaze", более 16 тысяч из которых привезены из Турции.
АПК
23 мая 2023 г. 16:04
В Астаре закладывается новый интенсивный цитрусовый сад

В Астаре закладывается новый интенсивный цитрусовый сад из более чем 16 000 саженцев мандаринов сортов "Okidsu" и "Mihovaze", , импортированных из Турции.

Как сообщает южное бюро Report, согласно информации, сад занимает площадь в 25 гектаров.

Создание цитрусового сада началось в марте этого года под руководством турецкого специалиста. За прошедший период соответствующая территория была приведена в полную готовность к посадке саженцев новейшими методами. Всего в цитрусовом саду высажено более 16 тысяч саженцев мандаринов сортов "Okidsu" и "Mihovaze", по 650 штук на гектар. В настоящее время в саду ежедневной работой обеспечены более 60 человек.

После завершения посадки начнется установка современных систем полива.

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Версия на азербайджанском языке Astarada Türkiyədən gətirilən sortlardan yeni intensiv sitrus meyvə bağı salınır

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