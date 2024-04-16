Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут совместное АО для строительства ГЭС

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подпишут межправительственное соглашение о совместной реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подпишут межправительственное соглашение о совместной реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Как сообщает Report, проект соглашения опубликован министерством энергетики Казахстана на правительственном портале "Открытые НПА".

Документ планируется подписать в Бишкеке, дата подписания пока не согласована. Соглашение предусматривает совместную реализацию проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Кыргызстане. В этих целях будет создано совместное акционерное общество (АО), в котором доля Кыргызстана составит - 34%, Казахстана - 33% и Узбекистана - 33%. Учредителя компании каждая из стран определит самостоятельно. Основными источниками финансирования проекта станут собственные средства учредителей компании, а также привлекаемые ею заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и банков.

Министры энергетики трех стран в январе 2023 года в Бишкеке подписали дорожную карту по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. По оценке Минэнерго Казахстана, данная ГЭС должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане и позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии, а также стабилизировать водообеспечение региона.

Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Ожидается, что строительство ГЭС займет 10 лет, в том числе первый гидроагрегат планируется сдать уже через четыре года.