Украина требует разъяснить поездку Путина в Крым

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России с требованием разъяснить поездку президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в сообщении ведомства.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным осуществлением высшим руководством Российской Федерации 17 августа 2015 года несогласованного с Украиной визита на территорию Республики Крым. Соответствующая нота протеста с требованием объяснить причины демонстративного неуважения президентом России Владимиром Путиным, председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и другими должностными лицами Российской Федерации действующего законодательства Украины и норм международного права и прекратить практику таких визитов направлена в МИД России", — говорится в сообщении.