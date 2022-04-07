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Трех карабахских скакунов выставят на аукцион

Трех карабахских скакунов выставят на аукцион Объявлены стартовые цены для продажи карабахских скакунов, которые 15 апреля будут выставлены на аукцион ОАО "Агросервис" Министерства сельского хозяйства Азербайджана.
АПК
7 апреля 2022 г. 14:29
Трех карабахских скакунов выставят на аукцион

Объявлены стартовые цены для продажи карабахских скакунов, которые 15 апреля будут выставлены на аукцион ОАО "Агросервис" Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщили Report в компании, на аукцион будут выставлены три лошади карабахской породы по кличке Сахиль, Зилахар и Султан.

Стартовая цена на скакунов составляет 5 000 манатов, 7 000 манатов и 30 000 манатов соответственно.

Аукцион пройдет 15 апреля в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе при ОАО "Агросервис". В аукционе могут принять участие как местные, так и иностранные бизнесмены и предприниматели. Кроме того, в комплексе будет представлена ​​живая и интерактивная информация о карабахских скакунах. Продажа скакунов будет оформлена по окончательной цене и застрахована.

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Версия на азербайджанском языке Hərraca çıxarılacaq Qarabağ atlarının ilkin satış qiymətləri açıqlanıb

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