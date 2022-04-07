Трех карабахских скакунов выставят на аукцион

Объявлены стартовые цены для продажи карабахских скакунов, которые 15 апреля будут выставлены на аукцион ОАО "Агросервис" Министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Как сообщили Report в компании, на аукцион будут выставлены три лошади карабахской породы по кличке Сахиль, Зилахар и Султан.
Стартовая цена на скакунов составляет 5 000 манатов, 7 000 манатов и 30 000 манатов соответственно.
Аукцион пройдет 15 апреля в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе при ОАО "Агросервис". В аукционе могут принять участие как местные, так и иностранные бизнесмены и предприниматели. Кроме того, в комплексе будет представлена живая и интерактивная информация о карабахских скакунах. Продажа скакунов будет оформлена по окончательной цене и застрахована.