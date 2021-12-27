TİKA передала Азербайджану аграрные дроны

Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TİKA), сельскохозяйственный факультет университета Анкары и Центр аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана запустили проект под названием "Отражение поверхнос

Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TİKA), сельскохозяйственный факультет университета Анкары и Центр аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана запустили проект под названием "Отражение поверхности и определение показателей растительности для многоцелевого анализа мультиспектральных изображений, полученных с помощью дронов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках проекта трое специалистов из Азербайджана были проинформированы об использовании дронов в сельском хозяйстве. Кроме того, на сельскохозяйственном факультете университета Анкары были организованы теоретические и прикладные учебные курсы и программы обмена опытом.

В рамках проекта Азербайджану были переданы в дар один мультиспектральный дрон, один дрон для распыления пестицидов, картографическое и аналитическое программное обеспечение.

Благодаря проекту будет проведен многоцелевой анализ мультиспектральных изображений с определением коэффициента отражения поверхности. Беспилотники будут использоваться для распыления пестицидов и в образовательных целях.