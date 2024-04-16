Стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года

Мировые цены на какао-бобы преодолели отметку в 11 тыс. долларов за тонну, достигнув нового исторического максимума. Текущая стоимость какао в два раза превышает рекорд 1977 года.

Мировые цены на какао-бобы преодолели отметку в 11 тыс. долларов за тонну, достигнув нового исторического максимума. Текущая стоимость какао в два раза превышает рекорд 1977 года.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Майский фьючерс на какао-бобы на торгах сегодня в моменте поднимался до 11 068 долларов за тонну. С начала года котировки взлетели уже более чем в 2 раза.

Прошлый рекорд какао-бобы установили 26 марта. Тогда стоимость сырья впервые за всю историю превысила отметку 10 тыс. долларов за тонну.