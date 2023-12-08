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Руслан Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос до 4 млд долларов

Руслан Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос до 4 млд долларов Объем торгового оборота между Азербайджаном и Россией в настоящее время вырос до 4 млрд долларов США.
АПК
8 декабря 2023 г. 14:12
Руслан Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос до 4 млд долларов

Объем торгового оборота между Азербайджаном и Россией в настоящее время вырос до 4 млрд долларов США.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев во время презентации в Москве в рамках проекта ”Новое азербайджанское вино“.

На презентации азербайджанских продуктов и вин Р. Алиев напомнил, что торговое представительство нашей страны в РФ работает уже более 6 лет, в результате экспорт азербайджанской продукции в Россию вырос на 70%, примерно с 600 млн долларов США до 1 млрд долларов.

Заместитель торгового представителя Азербайджана в России Асиман Гашимли подчеркнул, что целью ряда проводимых в России мероприятий является увеличение объема экспорта азербайджанских ненефтяных продуктов на рынок этой страны.

"Российский рынок открывает широкие возможности для азербайджанской продукции, и мы стараемся максимально использовать эти возможности”, - сказал он.

Представитель российской выставочной компании Артем Демченко отметил, что азербайджанские компании-производители широко представлены на выставках в России: “Азербайджанские компании принимают активное участие в выставке продуктов питания “Word Food Moscow”, которая является флагманом наших выставок, и демонстрируют качественную продукцию”.

На презентации также состоялся показ фильма "Дары азербайджанской земли", посвященного виноградарству в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоRuslan Aliyev: Trade turnover between Azerbaijan and Russia has increased to $4B
Версия на азербайджанском языке ФотоRuslan Əliyev: “Azərbaycanla Rusiyanın ticarət dövriyyəsi 4 milyard dollaradək yüksəlib”

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