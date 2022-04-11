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Россия ввела запрет на импорт из Азербайджана более 432 тонн томатов

Россия ввела запрет на импорт из Азербайджана более 432 тонн томатов Отправленные из Азербайджана 432,5 тонны свежих помидоров были задержаны на контрольно-пропускном пункте "Яраг-Газмалар"
АПК
11 апреля 2022 г. 14:50
Россия ввела запрет на импорт из Азербайджана более 432 тонн томатов

Отправленные из Азербайджана 432,5 тонны свежих помидоров были задержаны на контрольно-пропускном пункте "Яраг-Газмалар".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В числе запрещенной продукции оказалось 25 товарных партий с подкарантинной продукцией, в том числе томаты свежие в количестве 432,5 тонн из Азербайджана и 11 товарных партий пекинской капусты, салата айсберг и латук в количестве 129,8 тонн из Ирана. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил более 562,3 тонн.

В целом, Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в марте 2022 года проконтролировано при ввозе в Россию 65 919,2 тыс. т свежих овощей и фруктов

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycandan 432 tondan çox pomidorun idxalına qadağa qoyub

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