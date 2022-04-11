Россия ввела запрет на импорт из Азербайджана более 432 тонн томатов

Отправленные из Азербайджана 432,5 тонны свежих помидоров были задержаны на контрольно-пропускном пункте "Яраг-Газмалар"

Отправленные из Азербайджана 432,5 тонны свежих помидоров были задержаны на контрольно-пропускном пункте "Яраг-Газмалар".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В числе запрещенной продукции оказалось 25 товарных партий с подкарантинной продукцией, в том числе томаты свежие в количестве 432,5 тонн из Азербайджана и 11 товарных партий пекинской капусты, салата айсберг и латук в количестве 129,8 тонн из Ирана. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил более 562,3 тонн.

В целом, Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в марте 2022 года проконтролировано при ввозе в Россию 65 919,2 тыс. т свежих овощей и фруктов