Россия хочет с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу

А на кукурузу и ячмень планируется ввести пошлину

Минсельхоз России предлагает с 15 марта 2021 года повысить пошлину на пшеницу и ввести ее на другие виды зерна.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В ходе прошедшего совещания в Минэкономразвития был обсужден вопрос о повышении вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна. Минсельхозом России предложено: с 15 февраля 2021 года внутриквотные ставки оставить без изменений: на пшеницу в размере 25 евро/т, на рожь, ячмень, кукурузу - 0%; с 15 марта 2021 года установить экспортную пошлину на пшеницу в размере 45 евро/ т, кукурузу - 25 евро/т, ячмень - 10 евро/т, рожь - 0%", - отметили в Минсельхозе.