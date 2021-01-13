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Россия хочет с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу

Россия хочет с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу А на кукурузу и ячмень планируется ввести пошлину
АПК
13 января 2021 г. 19:39
Россия хочет с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу

Минсельхоз России предлагает с 15 марта 2021 года повысить пошлину на пшеницу и ввести ее на другие виды зерна.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В ходе прошедшего совещания в Минэкономразвития был обсужден вопрос о повышении вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна. Минсельхозом России предложено: с 15 февраля 2021 года внутриквотные ставки оставить без изменений: на пшеницу в размере 25 евро/т, на рожь, ячмень, кукурузу - 0%; с 15 марта 2021 года установить экспортную пошлину на пшеницу в размере 45 евро/ т, кукурузу - 25 евро/т, ячмень - 10 евро/т, рожь - 0%", - отметили в Минсельхозе.

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