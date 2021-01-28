О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россельхознадзор дал разрешение на отправку в Азербайджан партий пшеницы

Россельхознадзор дал разрешение на отправку в Азербайджан партий пшеницы На досмотренный груз выданы фитосанитарные сертификаты
АПК
28 января 2021 г. 12:28
Россельхознадзор дал разрешение на отправку в Азербайджан партий пшеницы

В январе 2021 года Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области осуществлен фитосанитарный контроль партий продовольственной пшеницы в количестве 1 140 тонн.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, подкарантинная продукция была предназначена для вывоза в Азербайджан железнодорожным транспортом.

"Отправитель – сельскохозяйственное предприятие Ульяновской области (город Димитровград). Специалистами Управления Россельхознадзора проведен досмотр подкарантинной продукции, в ходе которого были отобраны образцы для лабораторных исследований. Заявитель предоставил полный пакет документов, в том числе заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Зерновая продукция соответствует требованиям страны-импортера. На досмотренный груз выданы фитосанитарные сертификаты".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения Достлуг
ФотоАзербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг"
21 января 2021 г. 14:25
Первый снег в Баку
ФотоПервый снег в Баку
21 января 2021 г. 12:39
Нарушителей закона о высшем образовании ждет наказание
Нарушителей закона о высшем образовании ждет наказание
21 января 2021 г. 13:39
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi