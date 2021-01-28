Россельхознадзор дал разрешение на отправку в Азербайджан партий пшеницы

На досмотренный груз выданы фитосанитарные сертификаты

В январе 2021 года Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области осуществлен фитосанитарный контроль партий продовольственной пшеницы в количестве 1 140 тонн.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, подкарантинная продукция была предназначена для вывоза в Азербайджан железнодорожным транспортом.

"Отправитель – сельскохозяйственное предприятие Ульяновской области (город Димитровград). Специалистами Управления Россельхознадзора проведен досмотр подкарантинной продукции, в ходе которого были отобраны образцы для лабораторных исследований. Заявитель предоставил полный пакет документов, в том числе заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Зерновая продукция соответствует требованиям страны-импортера. На досмотренный груз выданы фитосанитарные сертификаты".