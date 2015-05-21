​Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками пищевой промышленности и сельского хозяйства

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Бакинском выставочном центре с XXI Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan-2015 и IX Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro-2015.

Глава государства был проинформирован о том, что в ежегодной выставке принимают участие ведущие производители, дистрибьюторы и поставщики продуктов питания, как азербайджанского, так и мирового продовольственного рынка. В этом году общее число участников выставки превысило 250 компаний. На выставке представлены компании из Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Кореи, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии и др. С национальными экспозициями, организованными при государственной поддержке и при координации профессиональных ассоциаций, принимают участие Австралия, Аргентина, Беларусь, Литва. Традиционные разделы выставки представляют рыбу, мясо и птицу, консервированные, молочные продукты, бакалею, кондитерские изделия, холодильные системы, напитки и многое другое. На выставке демонстрируется также оборудование для хлебопекарен, упаковочное оборудование.

В ходе ознакомления с выставкой Caspian Agro-2015 было отмечено, что в ней принимают участие производители, дистрибьюторы сельскохозяйственных товаров и оборудования из Германии, Греции, Италии, Испании, Кореи, Нидерландов, России, США, Турции, Украины, Франции и др. Впервые на выставке представлены компании из Шри-Ланки и Иордании. В выставке также принимают участие множество новых компаний, которые делают первые шаги в освоении сельскохозяйственного рынка Азербайджана. Традиционно на выставку Caspian Agro будут организованы инфотуры предпринимателей и фермеров из регионов Азербайджана с целью ознакомления с новейшим оборудованием и техникой. В целом, выставка охватывает самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и предоставляет возможность ознакомиться с целым рядом новинок. Сюда входит оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование, ирригационные системы, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения и т.д.