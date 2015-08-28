Президент Германии посетит США и встретится с Бараком Обамой

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Германии Йоахим Гаук 7 октября посетит США и проведет встречу с президентом Бараком Обамой. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в Белом доме.

"Визит президента Гаука будет приурочен к 25-летию воссоединения Германии. Он подчеркивает неизменную дружбу и партнерство между США и Германией. Президент (США) надеется обсудить пути развития партнерства для достижения общих ценностей и стратегических и экономических целей", - говорится в сообщении Белого дома.