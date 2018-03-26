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    Президент Азербайджана: Мы смогли увеличить урожай хлопка в шесть раз за два года

    В последние годы количество людей, занятых производством хлопка, достигло 200 тысяч человек

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/  "За два года поставки хлопка в Азербайджане выросли с 35 000 до 207 000 тонн. То есть, мы смогли увеличить урожай хлопка в шесть раз. И это не предел". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана  Ильхам Алиев заявил на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде. 

    "Мы приобрели большое количество современного оборудования, около 500 хлопкоуборочных комбайнов, и большинство из них уже были получены. Другое оборудование - тракторы, произведенные в Азербайджане, а также зарубежное оборудование, прицепы. Вчера я ознакомился с частью техники в Барде. На эти цели выделяются крупные средства", - заявил президент. 

    Кроме того, глава государства отметил, что в Азербайджане в области хлопководства созданы десятки тысяч рабочих мест:  "В последние годы количество людей, занятых производством хлопка, достигло 200 тысяч человек. Большинство из этих людей не работало, но сегодня они обеспечены рабочими местами".
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