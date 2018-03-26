Президент Азербайджана: Мы смогли увеличить урожай хлопка в шесть раз за два года

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "За два года поставки хлопка в Азербайджане выросли с 35 000 до 207 000 тонн. То есть, мы смогли увеличить урожай хлопка в шесть раз. И это не предел". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

"Мы приобрели большое количество современного оборудования, около 500 хлопкоуборочных комбайнов, и большинство из них уже были получены. Другое оборудование - тракторы, произведенные в Азербайджане, а также зарубежное оборудование, прицепы. Вчера я ознакомился с частью техники в Барде. На эти цели выделяются крупные средства", - заявил президент.